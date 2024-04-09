Huawei сделает HarmonyOS Next прямым конкурентом Android и iOS

Huawei планирует оснастить будущие смартфоны серии Mate70 операционной системой HarmonyOS NEXT, которая, как ожидается, не будет совместима с Android-приложениями. Об этом пишет инсайдер Fixed Focus Digital.

Еще в начале текущего года на мероприятии Hongmeng Eco Thousand Sails Sailing Event производитель смартфонов объявил о сотрудничестве с более чем 200 разработчиками приложений для создания программного обеспечения для операционной системы HarmonyOS.

Недавно было объявлено, что благодаря такому сотрудничеству, было создано более 4000 приложений, которые работают исключительно на HarmonyOS.

До конца 2024 года количество приложений для HarmonyOS NEXT достигнет 5000 ед.

Сейчас HarmonyOS NEXT тестируют разработчики, до конца года ОС должна появится на смартфонах пользователей.