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Huawei сдаёт позиции на рынке смартфонов Китая

07.11.2020 09:42

Поставки телефонов Huawei резко упали в третьем квартале, поскольку санкции США продолжают наносить ущерб китайскому технологическому гиганту. В то время внутренний конкурент на китайском рынке Xiaomi сумел извлечь из этого выгоду, как показывают новые данные.

Согласно отчету Canalys, опубликованному в четверг, за три месяца до конца сентября Huawei поставила 51,7 миллиона смартфонов, что на 23% меньше, чем в прошлом году.

Другая фирма, Counterpoint Research, заявила в четверг, что Huawei поставила 50,9 миллиона смартфонов, что на 24% меньше, чем за тот же период прошлого года. По данным Counterpoint, рыночная доля китайской фирмы упала до 14% с 18% в третьем квартале 2019 года.

В целом в третьем квартале мировые поставки смартфонов достигли 348 миллионов единиц, что на 1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 22% больше, чем во втором квартале, говорится в отчете Canalys.

Huawei потеряла свою корону крупнейшего в мире производителя смартфонов после завоевания титула во втором квартале года .

Samsung обогнал Huawei. По данным Canalys, поставки южнокорейского гиганта составили 80,2 миллиона, что на 2% больше, чем в прошлом году.

США развернули кампанию против Huawei в рамках более широкой торговой войны с Китаем. Huawei считается одним из национальных чемпионов Китая и ключом к амбициям страны в области технологий следующего поколения, таких как 5G, мобильных сетей следующего поколения, которые обеспечивают сверхбыструю скорость передачи данных.

Вашингтон ввел ряд санкций против Huawei, которые продолжают сказываться. В прошлом году Huawei была внесена в черный список США, известный как Entity List . Это ограничивало американские фирмы вести дела с китайским гигантом. Это означало, что Huawei больше не разрешалось использовать лицензионное программное обеспечение Google Android на своих смартфонах .

Согласно другому отчету IDC, опубликованному в четверг, у Huawei продолжается спад на международных рынках, но в третьем квартале поставки в Китай также упали на 15%.

Дальнейшая неопределенность в отношении будущего смартфонов Huawei сохраняется. В мае Вашингтон внес поправки в правило, цель которого — отрезать Huawei от поставок критически важных микросхем. Тайваньской компании TSMC, производящей чипы для смартфонов Huawei, больше не разрешается отправлять эти компоненты в компанию .

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