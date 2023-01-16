Huawei решила построить собственное производство процессоров ради обхода санкций

Huawei в своих смартфонах использует не только сторонние процессоры, но также чипы собственной разработки, но для их выпуска приходилось размещать заказы в Тайване.

Huawei сейчас находится под санкциями, они конечно очень сильно повлияли на компанию, но китайский производитель смог решить ряд проблем собственными силами.

В прошлом году США ввела санкции против Китая, чтобы затормозить ее развитие в цифровой индустрии.

Было запрещено поставлять в Китай фотолитографические установки ASML из Нидерландов, а между тем эта европейская компания является лидером в производстве такого оборудования, но через несколько лет Китай начнет выпускать собственные фотолитографические установки.

Huawei запатентовала фотолитографическую установку для производства процессоров по нормам менее 10 нанометров.