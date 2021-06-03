Huawei регистрирует два новых варианта операционной системы TVOS Smart TV

Huawei Technologies только что добавила два новых программного обеспечения для регистрации авторских прав. Регистрация предназначена для двух новых вариантов операционной системы, созданных для смарт-телевизоров и являющихся частью платформы TVOS.

Согласно отчету ITHome , китайский технологический гигант только что подал на две регистрации авторских прав на ОС Smart TV. Оба программного обеспечения связаны с операционной системой, одна из которых зарегистрирована как TVOS-H (одноплатформенная версия), а другая — под TVOS-C (двухплатформенный вариант). Они имеют регистрационный номер 2021SR0744159 и 2021SR0744160. К сожалению, эта регистрация не раскрыла каких-либо подробностей, касающихся самой операционной системы.

Для тех, кто не знает, TVOS разработан Департаментом науки и технологий Государственного управления радио, кино и телевидения и Департаментом электронной информации Министерства промышленности и информационных технологий. В эту группу входят такие компании, как Huawei, HiSilicon и даже Alibaba. На данный момент последней версией является TVOS 4.0, которая поддерживает разрешение до 8K, предлагает голосовое управление и другие функции. На данный момент неясно, как эти варианты TVOS будут связаны с запатентованной компанией HarmonyOS .

Источник — Astera.ru.