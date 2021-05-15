Huawei разрешила устанавливать свою HarmonyOS на любые Android-смартфоны

Фирменная операционная система от Huawei разработана для мобильных устройств и другой электроники.

Недавно сообщалось, что некоторые производители смартфонов обратились к разработчикам HarmonyOS с просьбой предоставить возможность устанавливать ОС на свои смартфоны.

В Huawei отказывать не стали и ответили, что HarmonyOS создана не с целью заменить Android на аппаратах Huawei после введения санкций, а как альтернативу американской мобильной операционной системе.

Кто именно хочет попробовать HarmonyOS на смартфонах пока неизвестно, но скорее всего сторонние производители будут устанавливать ОС только на смартфоны для китайского рынка.