Huawei разрабатывает смартфон со сменной оптикой

Китайская компания предлагает на рынке одни из лучших смартфонов на рынке, в которых установлена отличная основная камера.

Huawei постоянно работает над новыми технологиями и возможностями, а недавно стало известно, что она разрабатывает смартфон со сменной оптикой.

То есть перископ это уже не настолько яркое решение, поэтому создается что-то новое. Производитель уже запатентовал подобный смартфон в Европе.

В патенте описывают устройство, в котором будет сменная оптика. Сама камера получит три модуля, где два имеют небольшие размеры, а третий большой и может быть использован со сменной оптикой.

Насколько быстро компания сможет реализовать в смартфонах сменную оптику пока неизвестно, и не исключено, что этот патент так и останется существовать только на бумаге.