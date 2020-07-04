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Huawei разрабатывает смартфон со сменной оптикой

04.07.2020 18:53

Китайская компания предлагает на рынке одни из лучших смартфонов на рынке, в которых установлена отличная основная камера. Huawei разрабатывает смартфон со сменной оптикой
Huawei постоянно работает над новыми технологиями и возможностями, а недавно стало известно, что она разрабатывает смартфон со сменной оптикой.

То есть перископ это уже не настолько яркое решение, поэтому создается что-то новое. Производитель уже запатентовал подобный смартфон в Европе.

В патенте описывают устройство, в котором будет сменная оптика. Сама камера получит три модуля, где два имеют небольшие размеры, а третий большой и может быть использован со сменной оптикой.

Насколько быстро компания сможет реализовать в смартфонах сменную оптику пока неизвестно, и не исключено, что этот патент так и останется существовать только на бумаге.

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