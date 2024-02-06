Huawei разрабатывает смартфон с тройным складыванием

Huawei разрабатывает телефон с тройным складыванием, который может быть запущен во втором квартале 2024 года. Этот телефон будет иметь Z-образный или S-образный складной дизайн и экран размером около 6,4 дюйма.

Предполагается, что компания BOE будет поставлять панели для этого устройства, а компании по производству подшипников Zhaoli и Fusda будут участвовать в производстве шарниров.

Huawei уже подала заявки на патенты на технологию дисплея с тройным складыванием, а дополнительные заявки будут поданы в ближайшее время. Ранее ожидалось, что телефон будет выпущен к концу 2023 года, но возможны задержки. Однако технология уже достаточно зрела, чтобы быть выведенной на рынок.

Разработка устройства Huawei с тройным складыванием совпадает с растущим спросом на складные телефоны. Аналитики прогнозируют, что спрос на складные телефоны вырастет на 12,3% в годовом исчислении и достигнет 17,7 млн устройств в 2024 году.

Хотя конкретные детали о новом телефоне пока не разглашаются, его запуск будет интересным событием для любителей складных телефонов.

Изображения: LetsGoDigital.