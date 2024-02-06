Главная » Новости

Huawei разрабатывает смартфон с тройным складыванием

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Huawei разрабатывает телефон с тройным складыванием, который может быть запущен во втором квартале 2024 года. Этот телефон будет иметь Z-образный или S-образный складной дизайн и экран размером около 6,4 дюйма.

Huawei разрабатывает смартфон с тройным складыванием

Предполагается, что компания BOE будет поставлять панели для этого устройства, а компании по производству подшипников Zhaoli и Fusda будут участвовать в производстве шарниров.

Huawei уже подала заявки на патенты на технологию дисплея с тройным складыванием, а дополнительные заявки будут поданы в ближайшее время. Ранее ожидалось, что телефон будет выпущен к концу 2023 года, но возможны задержки. Однако технология уже достаточно зрела, чтобы быть выведенной на рынок.

Разработка устройства Huawei с тройным складыванием совпадает с растущим спросом на складные телефоны. Аналитики прогнозируют, что спрос на складные телефоны вырастет на 12,3% в годовом исчислении и достигнет 17,7 млн устройств в 2024 году.

Хотя конкретные детали о новом телефоне пока не разглашаются, его запуск будет интересным событием для любителей складных телефонов.

Huawei разрабатывает смартфон с тройным складыванием

Изображения: LetsGoDigital.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.