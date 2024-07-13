Huawei разрабатывает дизайн новых раскладных устройств

Китайская компания ранее патентовала несколько новых раскладных устройств, одно из них уже даже показали на рендерных изображениях.

Рендеры подготовил портал 91mobiles на основе имеющихся патентных изображений.

Компания Huawei разрабатывает новый складной телефон, основанный на существующей модели Pocket 2.

В базах были обнаружены патенты, показывающие 4 варианта складных устройств. Хотя это только патенты и не гарантируют, что они станут финальными продуктами, они демонстрируют направление разработки компании. Все модели имеют одинаковый механизм складывания, но отличаются расположением камер и внешнего дисплея.

В существующей модели Pocket 2 камеры расположены вертикально в «шайбах», а внешний экран находится в другой «шайбе». В патентах представлены варианты с горизонтальным расположением экрана и камер, а также установкой камер по диагонали.

Кроме того, элементы разных размеров экспериментально изменяются, возможно, увеличенный элемент станет внешним дисплеем.

В общем, Huawei продолжает экспериментировать с дизайном своих будущих складных устройств, но без чрезмерных изменений.