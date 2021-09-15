Huawei разрабатывает «безумный» смартфон Mate с тройным дисплеем

Huawei была на пике разработки смартфонов и была близка к тому, чтобы занять первое место, но после запрета США дела пошли наперекосяк . Однако китайская компания не сдалась и продолжает удивлять отличными предложениями . И теперь патент показал, что в настоящее время в разработке находится безумный складной смартфон Huawei Mate с дисплеем, складывающимся втрое.

Патент был подан 1 марта 2021 года во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) и показал устройство, несколько похожее на Samsung Z Flex, продемонстрированный в прошлом месяце. В то время как рассматриваемый складной Huawei Mate также складывается в трех местах, как и модель Samsung, он превосходит последнее, обладая большим дисплеем.

41-страничная документация, выпущенная 10 сентября, также содержит чертежи устройства, на которых показано в общей сложности семь частей экрана. Четыре из них большие и фактически составляют пространство для просмотра, а остальные три — это складки, позволяющие складывать дисплей.

ОС складного смартфона Huawei Mate позволит отображать контент на любом из трех сегментов (или дисплеев), а интерфейс будет автоматически настраиваться в зависимости от того, как пользователь складывает телефон. Различные датчики также помогают в этом, точно измеряя угол складывания каждой части экрана. В сложенном состоянии узкие сегменты экрана, которые образуются по бокам, будут использоваться для отображения различной информации, такой как время, уровень сетевого сигнала и уровень заряда батареи.

Безумный дизайн устройства открывает множество вариантов использования, которые невозможны на обычном смартфоне. Например, устройство можно разместить на столе в различных положениях, что позволит вам просматривать контент, не утомляя руки, постоянно удерживая его.

При этом в патенте говорится и о другом устройстве. Этот не такой экспериментальный, как вышеупомянутый, и очень похож на Huawei Mate X2, выпущенный в начале этого года. Его дизайн сравним с серией Samsung Fold, что означает, что он складывается только один раз. Однако от Samsung он отличается отсутствием отдельного переднего экрана.

Пока неясно, когда эти устройства появятся на рынке. Но LetsGoDigital сообщает, что они будут выпущены только после запуска телефона-раскладушки Huawei, который снова можно сравнить с Z Flip 3 от Samsung . Из всего этого легко понять, что Huawei действительно нацелена на Samsung и стремит