Huawei разрабатывает 3D-датчик отпечатков пальцев для умных часов

Huawei, вероятно, работает над инновационной технологией, которая может изменить взаимодействие с умными часами. Компания получила патент на 3D-датчик отпечатков пальцев, который поддерживает многофункциональные жесты.

По информации из патента, этот датчик не только считывает отпечатки, но и позволяет пользователю выполнять различные действия с помощью жестов. Например, весь дисплей может считывать отпечатки пальцев, а сканирование будет возможным в 360 градусов.

Это позволит назначать различные функции для каждого пальца: большой палец может выполнять функцию «Назад», а указательный — запускать вызовы. Также датчик может управлять яркостью и громкостью, реагируя на вращение пальца.

Патент касается только носимых устройств Huawei, поэтому неизвестно, будет ли эта технология реализована в будущих смарт-часах. Тем не менее, такая функция может сделать взаимодействие с устройствами более интуитивным. В ближайшее время ожидаются дополнительные обновления по этой теме.