Китайская компания сообщила о продажах автомобильных экранов, которые стартовали на внутреннем для нее рынке.

Новинка стала доступна для покупки в магазинах накануне и оказалась очень востребованной, ведь Huawei распродала партию автомобильных экранов за 60 секунд.

При этом об объёмах партии информации пока нет Напомним, что экран оценили в 264 доллара.

Он представляет собой 8,9-дюймовый дисплей с разрешением1920 х 720 точек, который выполнен по технологии IPS.

В нем заявлена поддержка 16,7 млн оттенков, а также 72 процента цветового пространства NTSC.

Среди возможностей стоит отметить работу с приложениями со смартфонов Huawei и Honor, а также наличие выдвижной камеры, которая позволит совершать видеозвонки.

Еще системой можно управлять с помощью команд и жестов.