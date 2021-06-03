Китайская компания объявила о распродаже в официальном российском интернет-магазине.

В рамках акции Huawei распродает в РФ смартфоны, ноутбуки и смарт-часы со скидками до 20 тыс. рублей.

Распродажа будет действовать до 10 июня и в этот период можно купить смартфоны Huawei P40 Pro+, а также Huawei P40 Pro и P40 по цене на 5-10 тыс. рублей дешевле.

Почти на 6,5 тыс. рублей дешевле обойдутся смарт-часы Huawei Watch GT Active, а максимальная скидка предлагается на ноутбук MateBook X Pro, который продают за 109 990 рублей, что на 20 тыс. рублей меньше.