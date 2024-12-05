Huawei Pura 80 получит батарею на 5 200 мАч и улучшенную камеру

Huawei Pura 80 может удивить покупателей новыми функциями, включая мощный аккумулятор и инновационную камеру.

По информации от пользователя Weibo @SmartPikachu, новая флагманская линейка может быть представлена с аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, который будет иметь более высокую плотность энергии по сравнению с предшественником.

Для сравнения, Pura 70 Ultra оснащён аккумулятором на 5200 мАч с зарядкой 100 Вт, а другие модели, такие как Pro и Standard, имеют ёмкость 5050 мАч и 4900 мАч соответственно. Если слухи подтвердятся, Pura 80 станет рекордсменом в этом сегменте.

Аккумулятор с высокой плотностью энергии обеспечит более длительное использование устройства, поддерживая сложные задачи, такие как игры и просмотр видео.

Кроме того, инсайдеры сообщают о «технологически инновационном» модуле камеры, который может включать новый основной объектив и перископический сенсор. Huawei сотрудничает с ведущими поставщиками объективов для улучшения качества снимков.

Также рассматривается возможность добавления перископической линзы, которая позволит делать детализированные снимки с большого расстояния.

В Pura 80 может быть использован боковой датчик отпечатков пальцев, как в Mate 70, но системы 3D-распознавания лиц, вероятно, не будет.