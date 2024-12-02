Huawei Pura 80 может получить боковой датчик отпечатков пальцев

Смартфоны серии Huawei Pura 80 начали появляться в утечках информации, и последняя новость указывает на возможное наличие бокового датчика отпечатков пальцев, аналогичного тому, что используется в модели Mate 70. По словам источника DigitalChatStation, новый механизм разблокировки может быть усовершенствован.

Серия Pura 80, как и её предшественники, скорее всего, будет иметь одно место для сим-карты по центру и не будет поддерживать 3D распознавание лиц.

Боковой датчик отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, позволяет пользователям легко разблокировать устройство и выполнять определённые операции без необходимости открывать телефон.

Ёмкостный боковой датчик отпечатков пальцев использует конденсаторные схемы для определения рисунка на пальце, что делает разблокировку более безопасной и удобной.

Ранее сообщалось, что Huawei планировала внедрить ультразвуковой датчик отпечатков на дисплее, но в итоге представила новые модели с боковым датчиком.

Хотя информация о Pura 80 пока не подтверждена, есть вероятность, что Huawei сможет удивить пользователей, выпустив флагманы с ультразвуковым распознаванием отпечатков пальцев.