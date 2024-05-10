Главная » Новости

HUAWEI Pura 70 Ultra стал новым лучшим камерофоном по версии DxOMark

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Согласно проведенным тестам экспертами DxOMark, камера флагманского смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra продемонстрировала впечатляющие фотовозможности и заняла лидирующую позицию в сводном рейтинге лаборатории.

HUAWEI Pura 70 Ultra стал новым лучшим камерофоном по версии DxOMark

Основная камера смартфона включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик с выдвижным объективом, 40-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный телеобъектив. В ходе тестирования в различных условиях съемки эксперты выявили сильные и слабые стороны камеры HUAWEI Pura 70 Ultra.

Единственным минусом, отмеченным экспертами, была нестабильность и потеря детализации при записи видео в некоторых сценариях, особенно при съемке в условиях слабого освещения.

Суммируя результаты тестирования, HUAWEI Pura 70 Ultra набрал высокий балл в 163 очка, заняв первое место в сводном рейтинге лаборатории DxOMark.

В РФ стартуют продажи Pura 70, 70 Pro и 70 Ultra от Huawei

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.