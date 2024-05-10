HUAWEI Pura 70 Ultra стал новым лучшим камерофоном по версии DxOMark

Согласно проведенным тестам экспертами DxOMark, камера флагманского смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra продемонстрировала впечатляющие фотовозможности и заняла лидирующую позицию в сводном рейтинге лаборатории.

Основная камера смартфона включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик с выдвижным объективом, 40-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 50-мегапиксельный телеобъектив. В ходе тестирования в различных условиях съемки эксперты выявили сильные и слабые стороны камеры HUAWEI Pura 70 Ultra.

Единственным минусом, отмеченным экспертами, была нестабильность и потеря детализации при записи видео в некоторых сценариях, особенно при съемке в условиях слабого освещения.

Суммируя результаты тестирования, HUAWEI Pura 70 Ultra набрал высокий балл в 163 очка, заняв первое место в сводном рейтинге лаборатории DxOMark.