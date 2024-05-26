Huawei Pura 70 оказался в 5 раз популярнее Huawei P 60

Это следует из данных МТС по предзаказам на новые устройства. Huawei Pura 70 уже доступны для покупки онлайн и в розничных магазинах.

Компания МТС стала первой компанией в России, которая открыла предзаказы на смартфоны HUAWEI после их официальной презентации во флагманском магазине в Москве. И оказалось, что предзаказы на серию Pura 70 превысили предзаказы на серию HUAWEI P 60 в пять раз в 2023 году.

Наибольший спрос на эти новые устройства был зарегистрирован в Москве и Московской области, где пришлось на 34 процента всех предзаказов. Другие популярные регионы включают Санкт-Петербург (семь процентов), Краснодарский край (шесть процентов), Республику Татарстан (четыре процента) и Ростовскую область (три процента).

Алексей Помозов, коммерческий директор розничной сети МТС, отметил, что уже на этапе предзаказа был виден высокий интерес к серии HUAWEI Pura 70. Он также отметил, что интерес к этим устройствам присутствует не только в Москве, но и в других регионах России. Компания ожидает, что спрос на новинки будет продолжать расти.