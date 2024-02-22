Huawei провела презентацию телефона-раскладушки Pocket 2 с водозащитой IPX8

Huawei недавно представила свой новый складной смартфон Pocket 2.

Внешне Pocket 2 очень похож на своего предшественника Pocket S, имея конструкцию раскладушки с горизонтальным шарниром.

Задняя панель имеет двойные круглые модули для камер и круглую крышку дисплея. Новый шарнир изготовлен из материалов «ракетная сталь» аэрокосмического класса и стекла Kulun 2-го поколения, что делает его более надежным.

В разложенном состоянии устройство имеет толщину всего 7,25 мм (7,35 мм для компактной версии) и весит около 200 граммов. Также стоит отметить, что Huawei Pocket 2 имеет класс водонепроницаемости IPX8.

Главным дисплеем Pocket 2 является 6,94-дюймовая OLED-панель LTPO с разрешением 2690 x 1136, пиковой яркостью 2200 нит, плотностью пикселей 420 PPI, переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц, затемнением PWM 1440 Гц, частотой сенсорной дискретизации 300 Гц и соотношением сторон 21:9.

На задней панели также установлен 1,15-дюймовый OLED-экран с разрешением 360 x 360 пикселей. Под капотом устройства работает процессор Kirin 9000S.

Этот чип работает с несколькими вариантами хранилища — 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Все модели оснащены 12 ГБ оперативной памяти и поддерживают расширение хранилища с помощью карт памяти до 512 ГБ.

Аккумулятор емкостью 4520 мАч обеспечивает питание устройства и поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 66 Вт, беспроводную быструю зарядку мощностью 40 Вт и беспроводную обратную зарядку мощностью 7,5 Вт. Huawei Pocket 2 работает на HarmonyOS 4.0.

Что касается фотосъемки, на задней панели устройства установлена четырехкамерная камера XMAGE, состоящая из 50-мегапиксельного основного сенсора с оптической стабилизацией изображения, 12-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива, 8-мегапиксельного телеобъектива с оптическим зумом 3x и 2-мегапиксельной камеры на базе искусственного интеллекта. На передней панели установлен 10,7-мегапиксельный сенсор для селфи и видеозвонков.

Другие функции включают двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2,сенсор отпечатков пальцев встроенный в боковую кнопку, NFC, GPS, USB-C порт, стереодинамики, поддержку 5G и многое другое.

Huawei Pocket 2 доступен в нескольких цветовых вариантах, включая черный, белый и серебристый. Цена устройства начинается от 9999 юаней (128 тыс. рублей) за базовую модель с 256 ГБ памяти. Более продвинутые модели с 512 ГБ и 1 ТБ памяти будут стоить соответственно 10999 юаней (141 тыс. рублей) и 11999 юаней (153,5 тыс. рублей).