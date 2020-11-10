Huawei продаст Honor за $15,2 млрд. долларов Digital China и правительству Шэньчжэня

Huawei планирует продать свой бюджетный бренд смартфонов Honor за сделку на 100 миллиардов юаней (примерно 15,2 миллиарда долларов США), в которую войдут Digital China Group и местное правительство родного города бренда, Шэньчжэня.

Ранее мы подробно рассмотрели Digital China Group, которая была всего лишь потенциальным покупателем дочерней компании Honor китайского технологического гиганта. Теперь прибыл новый отчет от Reuters , в котором говорится, что компания планирует продать свой суббренд за крупную сумму местным властям и другим лицам. Для тех, кто не знает, Huawei, очевидно, рассматривала возможность продажи своего подразделения Honor, поскольку столкнулась с различными ограничениями поставок из-за санкций США. Компания потеряла поставку микросхем, и наличие бюджетной линейки создало бы дополнительную нагрузку на и без того сокращающийся запас микросхем.

Этот отчет также поступил во время президентства США, в котором произошла смена руководства. Тем не менее, Huawei явно не надеется на какие-либо неизбежные изменения в политике, которые благоприятствовали бы ее позиции. Другими словами, обвинения в угрозе безопасности могут по-прежнему сохраняться, несмотря на то, что Джо Байден вступит в права президента. Говорят, что сделка будет «полностью наличной» и будет включать почти все активы, брендинг, возможности исследований и разработок и даже управление цепочкой поставок.

Хотя об этом официально не объявлено, источники полагают, что компания может обнародовать эту новость к воскресенью (15 ноября 2020 года). Согласно источникам, Digital China Group войдет в число двух крупнейших акционеров Honor с почти 15-процентной долей в Honor Terminal Co Ltd, которая ранее полностью принадлежала Huawei. В рамках сделки Digital China профинансирует основную часть сделки за счет банковских кредитов, которые в дальнейшем будут дополняться как минимум тремя инвестиционными фирмами, которые поддерживаются правительством центра финансовых технологий Шэньчжэня. Каждая из этих фирм будет владеть от 10 до 15 процентов акций.

После заключения сделки Honor по-прежнему планирует сохранить большую часть своего руководства и более 7000 сотрудников и сотрудников. Кроме того, согласно источнику, в ближайшие три года он планирует стать публичным. На данный момент Honor отказалась комментировать этот вопрос, а Huawei, Digital China и правительство Шэньчжэня еще не ответили по этому поводу.