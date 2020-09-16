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Huawei привлечет российских инженеров для разработки HarmonyOS

16.09.2020 14:22

Huawei привлекла группу исследователей и разработчиков из России для участия в разработке собственной операционной системы компании, получившей название HarmonyOS (или HongMengOS в Китае).

Согласно отчету GlobalTimes, российская команда R&D китайского технологического гиганта насчитывает около 1500 сотрудников в городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск. Эта российская команда поддерживала тесный контакт с партнерами Huawei по развитию, чтобы помочь исследовательскому продукту стать «более совместимым с мобильной экосистемой Huawei». Ранее в этом месяце компания анонсировала HarmonyOS 2.0 , бета-версия которой выйдет в декабре 2020 года, а смартфон выйдет примерно в 2021 году.

Хотя на разработку собственной операционной системы непосредственно повлияли недавние санкции США, компания не отказалась от платформы Android. Для тех, кто не знает, Huawei потеряла доступ к мобильным сервисам Google еще в 2019 году, поскольку столкнулась с запретом. С тех пор ограничения были усилены, чтобы компании Huawei было сложнее получить доступ к технологиям американского производства.

На данный момент компании грозит обширный запрет, а ее цепочка поставок может быть прервана. Таким образом, новости о российской команде, работающей над HarmonyOS 2.0, подразумевают, что компания спешит выпустить новую ОС вовремя, прежде чем она, возможно, полностью потеряет доступ к системе Android.

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