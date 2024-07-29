Huawei привезла на выставку ChinaJoy 2024 свой первый ноутбук для геймеров

На выставку ChinaJoy Expo 2024 китайская Huawei привезла новый ноутбук, что достаточно неожиданно, ведь ранее никаких подробностей не было.

Модель сфотографировали на выставке, при этом пока официальная презентация не состоялась.

Ноутбук имеет логотип «GT» на корпусе и упаковке. Обычно Huawei использует «GT» для своих высокопроизводительных продуктов, как, например, умные часы WATCH GT и монитор MateView GT.

Считается, что этот новый ноутбук Huawei под брендом «GT» может быть первым игровым ноутбуком компании.

Ноутбук имеет светящийся логотип Huawei на крышке и вентиляционное отверстие сзади для охлаждения. Эти детали в дизайне намекают на то, что это может быть игровой ноутбук.

Пока нет подробностей о технических характеристиках, но предполагается, что он может иметь процессор Intel Core Ultra и зарядку мощностью 140 Вт, как у Huawei MateBook X Pro.