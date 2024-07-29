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Huawei привезла на выставку ChinaJoy 2024 свой первый ноутбук для геймеров

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

На выставку ChinaJoy Expo 2024 китайская Huawei привезла новый ноутбук, что достаточно неожиданно, ведь ранее никаких подробностей не было.

Huawei привезла на выставку ChinaJoy 2024 свой первый ноутбук для геймеров

Модель сфотографировали на выставке, при этом пока официальная презентация не состоялась.

Ноутбук имеет логотип «GT» на корпусе и упаковке. Обычно Huawei использует «GT» для своих высокопроизводительных продуктов, как, например, умные часы WATCH GT и монитор MateView GT.

Считается, что этот новый ноутбук Huawei под брендом «GT» может быть первым игровым ноутбуком компании.

Huawei привезла на выставку ChinaJoy 2024 свой первый ноутбук для геймеров

Ноутбук имеет светящийся логотип Huawei на крышке и вентиляционное отверстие сзади для охлаждения. Эти детали в дизайне намекают на то, что это может быть игровой ноутбук.

Пока нет подробностей о технических характеристиках, но предполагается, что он может иметь процессор Intel Core Ultra и зарядку мощностью 140 Вт, как у Huawei MateBook X Pro.

Huawei привезла на выставку ChinaJoy 2024 свой первый ноутбук для геймеров Huawei привезла на выставку ChinaJoy 2024 свой первый ноутбук для геймеров Huawei привезла на выставку ChinaJoy 2024 свой первый ноутбук для геймеров Huawei привезла на выставку ChinaJoy 2024 свой первый ноутбук для геймеров

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