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Huawei приостановила разработку второго поколения тройного Mate XT

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Huawei, которая в прошлом году представила первый в мире складной смартфон с тремя экранами, возможно, замедлила работу над вторым поколение устройства.

Согласно информации от DigitalChatStation выпуск преемника в 2025 году маловероятен, хотя в прошлом году утверждалось обратное.

Компания уже несколько лет работает над своим первым складным экраном, и создание Mate XT заняло около пяти лет.

Несмотря на инновационный дизайн с Z-образным форм-фактором, Mate XT оказался довольно хрупким, и его экран требует доработки.

Huawei стремится устранить недостатки предыдущей модели и, вероятно, исследует новые технологии для следующего смартфона.

Официальной информации о дате выхода нового устройства пока нет, но в этом году компания продолжит выпускать другие складные устройства, включая модели-раскладушки.

Кроме того, на китайском рынке складных устройств не наблюдается значительного роста, что может привести к более консервативному подходу к разработке новых моделей.

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