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Huawei презентовала смарт-часы Watch 4 с функцией проверки уровня сахара в крови

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Huawei Watch 4 и Watch 4 Pro стали первыми в мире массовыми смарт-часами, способными определять уровень сахара в крови.
Новое поколение флагманской серии смарт-часов от компании Huawei уже поступило в продажу на китайском рынке.
Их можно купить по цене от 2899 юаней (33 тыс. руб.) до 3399 юаней (39 тыс. руб.)

Huawei Watch 4 получили стальной корпус, а в Pro-модели корпус выполнен из титана, также у старшей версии установлен LTPO дисплей. Диагональ экрана в смарт-часах составляет 1,5-дюйма, круглую панель прикрывает защитное стекло, какое именно не сообщается.

Особенностью Huawei Watch 4 и Watch 4 Pro стала функция определения уровня сахара в крови, но по какому принципу ведется определения сахара неизвестно. Помимо определения показатели содержания сахара, часы могут дать некоторые рекомендации по его снижению и соблюдению диеты.

Huawei Watch 4 работают под управлением операционной системы HarmonyOS 3.0.

Huawei Huawei Watch 4 Huawei Watch 4 Pro
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