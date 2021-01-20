Huawei презентовала флагманский ноутбук MateBook X Pro 2021 года

Huawei на домашнем рынке представила премиальный ноутбук MateBook X Pro 2021. В его основе лежат процессоры серии Intel Tiger Lake и используется экран с разрешением 3000х2000 пикселей.

Новый MateBook X Pro в Китае будет предлагаться по цене от 1400 долларов. В этом 13,3-дюймовом ноутбуке установили 3К экран с максимальной яркостью 450 кд/м2 и контрастностью 1500:1.

Дисплей по заявлению производителя, получил 100-процентный охват цветового пространства sRGB.

MateBook X Pro можно будет купить с процессорами Core i5-1135G7) и Core i7-1165G7.

У последнего максимальная частота составляет 4,7 ГГц. Оперативной памяти в новинке может быть установлено до 32 ГБ, а твердотельный накопитель NVMe PCIe предложат на 512 ГБ или 1 ТБ.



Аппарат оснастили беспроводными модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Также есть 3,5 мм разъем для наушников четыре динамика USB Type-C и USB 3.2 Type-A. Все версии MateBook X Pro будут продаваться с лицензионной операционной Windows 10.