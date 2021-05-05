Huawei предупреждает об обновлении смартфонов с Android на HarmonyOS

Huawei продолжает тестировать свою фирменную операционную систему HarmonyOS 2.0. Недавно в сети появилось несколько роликов, в которых можно увидеть изменения ОС.

HarmonyOS 2.0 сейчас тестируют на флагманских смартфонах компании, и пользователи после крупного обновления уже продемонстрировали основные изменения.

Новая бета-версия получила визуальные изменения и стала более плавной, также операционная система стала стабильнее, и как отмечает автор ролика, в Mate 40 Pro HarmonyOS 2.0 работает лучше, чем EMUI 11.

HarmonyOS китайский производитель начнет распространять в июне, тогда и станет известно, какие смартфоны можно будет первыми обновить до форменной прошивки Huawei.

