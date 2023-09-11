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Huawei представит еще одни умные часы вместе с серией Watch GT 4

Автор На чтение 2 мин Просмотров 4 Опубликовано

Компания Huawei готовится представить захватывающий новый продукт на своем мероприятии в Барселоне 14 сентября. В последнем обновлении своего официального аккаунта в платформе X (ранее Twitter), они намекнули на еще один неожиданный продукт помимо ранее анонсированных часов Watch GT 4 — абсолютно новые смарт-часы.

Huawei представит еще одни умные часы вместе с серией Watch GT 4

Изображение-тизер от Huawei демонстрирует только частичный контур этих загадочных умных часов. Заметно, что корпус черного цвета украшен золотыми элементами. Очевидный золотой треугольник сверху добавляет дизайну нотку роскоши и загадочности.

Ранее Huawei Mobile поделилась некоторыми деталями о часах Watch GT 4, что вызвало интерес у энтузиастов. В дальнейшем WinFuture представили более подробную информацию об этих предстоящих смарт-часах. Ожидается, что серия Watch GT 4 будет предложена в двух размерах: 41 мм и 46 мм, с ценой от 249 до 399 евро. Разнообразие материалов и размеров удовлетворит различные стилистические предпочтения.

В своем тизере Huawei Mobile подчеркивает свою приверженность представлению «роскошной и перспективной эстетики», подчеркивая стремление создавать визуально привлекательные устройства.

Тем не менее, согласно последнему обновлению, Huawei держит в секрете название и характеристики этих новых смарт-часов, оставляя технологических энтузиастов жаждать дополнительной информации.

Понятно, что Huawei делает сильный вклад на рынке смарт-часов, и представление не только Watch GT 4, но и этих загадочных новых часов придает элемент интриги предстоящему событию.

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