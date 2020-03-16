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На российском рынке появились смартфоны Huawei P40 lite

17.03.2020 00:10

Российский офис недавно анонсировал презентацию новинок, которыми оказались бюджетные модели P40 lite и P40 lite E.
Флагманы в лице Huawei P40 и P40 Pro будут представлены 26 марта, а пока дебютировали удешевлённые варианты, в которых установлен Android 10, но не будет сервисов Google.

Модель P40 Lite оснащена 6,4-дюймовым экраном Full HD+, выполненным по технологии IPS. Сканер отпечатков пальцев располагается на боковой панели.

Работает эта модель на базе процессора Kirin 810, который дополняет 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

Аккумулятор имеет емкость 4 200 мАч с поддержкой 40-ватной быстрой зарядкой. В основной камере новинки имеется четыре модуля, в числе которых датчики на 48, 8, 2 и 2 Мп.

Что касается модели Huawei P40 lite E, то это будет еще более доступный смартфон, у которого основная камера имеет разрешение 48 Мп, экран 6,39-дюймовый, процессор Kirin 710F, а батарея установлена на 4 000 мАч.

Для заказа новые смартфоны станут доступны с 20 марта. Смартфон P40 lite оценили в 19 990 рублей, а версия P40 lite E обойдется в 12 990 рублей.

В период предзаказов у россиян есть возможность получить подарок в виде Huawei Band 4 или Band 4 Pro.

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