Huawei в России представила свои новые смарт-часы под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 2.0

Серия Huawei Watch 3 состоит из двух версий — обычной и Huawei Watch 3 Pro, причем в цене они очень сильно отличаются.

Так, если Watch 3 стоят 29 900 рублей, то Pro версия уже оценивается в 36 990 рублей.

Прием заказов на новинки стартует 6 июля, а «живые» продажи начнутся 16 июля. В Watch 3 и Watch 3 Pro установлен 1,43-дюймовый AMOLED экран, а также eSIM.

На часах можно принимать звонки. Также они способны измерять температуру, пульс и уровень кислорода в крови.

Причем все эти параметры могут работать круглосуточно. При активном режиме энергосбережения Watch 3 Pro способны проработать до 21 суток, при всех активных режимах часы придется подзаряжать каждые три дня.