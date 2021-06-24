Главная » Новости

Huawei представила в РФ смарт-часы Watch 3 с операционной системой HarmonyOS 2.0

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 70 Опубликовано

Huawei в России представила свои новые смарт-часы под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 2.0
Серия Huawei Watch 3 состоит из двух версий — обычной и Huawei Watch 3 Pro, причем в цене они очень сильно отличаются.

Так, если Watch 3 стоят 29 900 рублей, то Pro версия уже оценивается в 36 990 рублей.

Прием заказов на новинки стартует 6 июля, а «живые» продажи начнутся 16 июля. В Watch 3 и Watch 3 Pro установлен 1,43-дюймовый AMOLED экран, а также eSIM.

На часах можно принимать звонки. Также они способны измерять температуру, пульс и уровень кислорода в крови.

Причем все эти параметры могут работать круглосуточно. При активном режиме энергосбережения Watch 3 Pro способны проработать до 21 суток, при всех активных режимах часы придется подзаряжать каждые три дня.

Huawei представила в РФ смарт-часы Watch 3 с операционной системой HarmonyOS 2.0

Huawei Huawei Watch 3 Huawei Watch 3 Pro
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов