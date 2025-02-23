Huawei представила в Китае среднебюджетный смартфон Hi Nova 12z

Huawei выпустила в Китае смартфон Hi Nova 12z со стильным дизайном, OLED-дисплеем и основной камерой на 108 Мп. Это устройство среднего класса оснащено восьмиядерным процессором, быстрой зарядкой и интеллектуальными функциями, но пока доступно только в Китае.

Смартфон Hi Nova 12z имеет 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080 × 2400 пикселей. Он поддерживает 100% цветовой гаммы P3 и способен отображать до 10,7 миллиарда цветов.

Плотность пикселей составляет 395 PPI, а минимальные рамки и вырез для фронтальной камеры придают ему современный вид.

Устройство работает на восьмиядерном процессоре и использует операционную систему Android. Оно предлагает функции навигации с помощью жестов и интеллектуального помощника, а также включает в себя инструменты для удобного клонирования данных и защиты платежей.

Сзади расположена двойная камера с основным 108 Мп сенсором и дополнительным 2 Мп датчиком глубины. Камера поддерживает 10-кратный цифровой зум и электронную стабилизацию изображения. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп и поддерживает ИИ-улучшения.

Hi Nova 12z оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт, что позволяет зарядить его всего за 36 минут. Устройство также поддерживает USB Type-C для зарядки и передачи данных, но разъёма для наушников 3,5 мм нет.

Смартфон предлагает 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также поддержку двух SIM-карт. Среди беспроводных технологий — двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.1. Устройство защищено от брызг и пыли, но стереодинамиков у него нет.

Цена Hi Nova 12z составляет 2100 юаней (25 300 руб.), и пока он доступен только в черном цвете.