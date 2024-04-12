Huawei представила в Китае смарт-браслет Band 9

В Китае был представлен новый смарт-браслет Huawei Band 9, который сочетает в себе стильный и легкий дизайн, а также множество функций для отслеживания состояния здоровья.

Huawei Band 9 имеет компактный прямоугольный форм-фактор с закругленным дисплеем и удобной боковой кнопкой. Вес браслета составляет всего 14 граммов, а его толщина — 8,9 мм.

Он оснащен 1,47-дюймовым AMOLED-экраном и имеет водонепроницаемость до 5 АТМ. Благодаря использованию AMOLED-дисплея, браслет может поддерживать функцию «Всегда включенный дисплей», не приводя при этом к быстрому разряду аккумулятора.

Максимальная продолжительность работы аккумулятора Band 9 составляет 14 дней при обычном использовании и 9 дней при интенсивной нагрузке. Зарядка трекера занимает около 45 минут.

В отношении технических характеристик, Huawei Band 9 предлагает более 100 спортивных режимов, включая функции, такие как TruSleep 4.0 для анализа сна, датчик PPG для мониторинга сердечного ритма и TruRelax для управления стрессом.

Браслет также предлагает специализированное отслеживание менструальных циклов и девятиосевой датчик для точного измерения показателей плавания и повседневной активности.

Huawei Band 9 поддерживает подключение по Bluetooth 5.3 и совместим с телефонами на базе Android с версией 9.0 и выше, а также с iPhone на базе iOS 11 и выше.

Для большей персонализации, браслет комплектуется двумя вариантами ремешков: фтороэластомеровым для классического стиля и плетеным нейлоновым для более выразительного вида.

Смарт-браслет Huawei Band 9 уже доступен для покупки в Китае по цене 269 юаней (3,5 тыс. рублей), а его продажи начнутся с 12 апреля.