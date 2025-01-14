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Huawei представила свой фитнес-браслет Band 9 в Индии

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Компания Huawei анонсировала новый фитнес-браслет Band 9 в Индии еще в июле прошлого года. Теперь бренд официально представил аксессуар на этом рынке по цене 5 999 рупий, а это около 7 100 рублей. В период предварительного заказа браслет будет доступен дешевле.

Huawei представила свой фитнес-браслет Band 9 в Индии

Huawei Band 9 оснащён 1,47-дюймовым сенсорным дисплеем HD AMOLED и имеет множество функций для мониторинга здоровья, включая отслеживание сердечного ритма и сна.

Он поддерживает 100 режимов тренировок и автоматически распознает четыре основных упражнения. Устройство совместимо с Android и iOS, а также водонепроницаемо на глубине до 50 метров.

Браслет предлагает дополнительные функции, такие как управление музыкой, удаленная камера и быстрые ответы на сообщения. При весе всего 14 граммов, он обеспечивает до 14 дней работы без подзарядки.

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