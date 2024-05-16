В Китае Huawei представила свои последние умные часы Watch Fit 3, которые отличаются элегантным дизайном, ярким дисплеем и множеством функций для здоровья и фитнеса.

Huawei Watch Fit 3 имеет 1,82-дюймовый округлый прямоугольный AMOLED-дисплей с яркостью до 1500 нит, плотностью пикселей 347 PPI и частотой обновления 60 Гц.

Дизайн дисплея отличается элегантностью, а соотношение экрана к корпусу составляет 77,4%. Часы имеют корпус из высококачественного алюминиевого сплава в форме квадрата с изогнутыми краями и тонким профилем всего 9,9 мм. Они очень легкие и весят всего 26 граммов без ремешка, что обеспечивает комфортное ношение на протяжении длительного времени.

Watch Fit 3 оснащены системой мониторинга сердечного ритма Huawei TruSeen 5.5, которая обеспечивает точное отслеживание пульса даже во время тренировок.

Они также способны измерять уровень кислорода в крови (SpO2). Скорость измерения уровня кислорода повышена, а встроенный PPG-сенсор позволяет оперативно оповещать пользователей о возможных рисках, связанных с фибрилляцией предсердий и преждевременными сокращениями сердца.

Часы также предлагают функцию отслеживания сна с помощью технологии Huawei TruSleep, которая анализирует этапы и качество сна. Они также предоставляют информацию о здоровье дыхательных органов и предлагают индивидуальные рекомендации по гигиене сна.

Для любителей фитнеса Watch Fit 3 предлагает более 100 режимов тренировок, включая новый режим бега по треку, который использует встроенный GPS для точного отслеживания маршрута и пройденного расстояния. Также присутствует функция автоматического определения нагрузки для шести типов тренировок и фитнес-курсы, представленные на самом устройстве с анимированными руководствами по различным упражнениям.

Watch Fit 3 поддерживает звонки по Bluetooth, независимое воспроизведение музыки и напоминания о задачах в режиме реального времени. Они также водонепроницаемы до 5 АТМ и способны управлять камерами смартфонов с помощью функции дистанционного спуска затвора, что делает их подходящими для использования в различных погодных условиях.

Умные часы имеют всегда включенный дисплей (AOD) и обещают до 10 дней автономной работы при определенных условиях. При использовании функции AOD время автономной работы сокращается примерно до 4 дней. Кроме того, часы поддерживают быструю зарядку, которая позволяет зарядить их на весь день всего за 10 минут.

Huawei Watch Fit 3 представлены в шести различных цветовых вариантах и уже доступны для покупки в Китае. Цена начинается с 999 юаней (примерно 138 долларов) за версию с полимерным ремешком, а версия с ремешком из натуральной кожи стоит 1199 юаней (примерно 166 долларов).

Предварительные продажи Huawei Watch Fit 3 уже стартовали, в том числе они доступны и для заказа в России по цене от 13 тыс. рублей.