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Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS

10.09.2020 20:01

Huawei анонсировала вторую версию своей операционной системы HarmonyOS и детально планирует представить ее на более широком спектре устройств, включая смартфоны. Генеральный директор потребительского бизнеса Ричард Ю сделал заявление сегодня на конференции разработчиков Huawei в Шэньчжэне, Китай.

Huawei сделает бета-версию HarmonyOS 2.0 SDK доступной для разработчиков сегодня, хотя изначально она будет поддерживать только умные часы, автомобильные головные устройства и телевизоры. Версия SDK для смартфонов появится в декабре 2020 года, и Ю намекнул, что телефоны под управлением HarmonyOS могут появиться в следующем году.

Huawei также начинает свой проект OpenHarmony, который позволяет разработчикам использовать версию ОС с открытым исходным кодом — аналогично тому, как AOSP представляет собой Android. На сегодняшний день проект поддерживает только устройства со 128 МБ ОЗУ или ниже, но в апреле следующего года он будет расширен до 4 ГБ, а ограничение по памяти будет полностью снято к октябрю 2021 года.

HarmonyOS — стратегически важный проект для Huawei, так как он может служить оплотом против санкций, запрещающих китайскому гиганту вести дела с американскими компаниями. В настоящее время Huawei вынуждена поставлять свои телефоны на базе Android без сервисов Google, что подрывает экосистему приложений и функциональность для пользователей за пределами Китая.

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