Huawei представила смартфон Wiko Hi Enjoy 70 5G с ИИ-камерой и HarmonyOS

Принадлежащий Huawei бренд Wiko представил новый бюджетный смартфон под названием Hi Enjoy 70 5G, который обещает привлечь внимание благодаря своей доступной цене и интересным характеристикам.

Смартфон оснащён 6,75-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720×1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает плавность изображения. Устройство также поддерживает функцию Always on Display (AoD), позволяющую отображать время, уровень заряда батареи и уведомления.

Производительность Hi Enjoy 70 5G обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 700, а максимальная конфигурация памяти составляет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной.

Основная камера включает 13-мегапиксельный датчик и поддерживает интеллектуальные функции, такие как Super Night Mode, AI Beauty и AI Snapshot, что улучшает качество снимков в различных условиях освещения.

Смартфон питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, который, по заявлению производителя, позволяет просматривать фильмы онлайн до 13 часов. Работает устройство под управлением операционной системы HarmonyOS.

Wiko Hi Enjoy 70 5G доступен в трёх цветах: голубом, белом и чёрном, и уже поступил в продажу в Китае. Цены на модель начинаются от 999 юаней (12 000 руб.) за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а модификации с 8 ГБ оперативной памяти стоят 1199 юаней (14 400 руб.) за 128 ГБ и 1399 юаней (16 800 руб.) за 256 ГБ.

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