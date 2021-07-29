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Huawei представила смартфон nova 8 SE Vitality Edition на базе Kirin 710A

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Huawei в Китае показала свой новый смартфон nova 8 SE Vitality Edition, который получил устаревшую платформу Kirin 710A.
Новинка похожа на Honor X20 SE, но последний обладает более производительным процессором MediaTek Dimensity 700 и лучшей камерой.

В Huawei nova 8 SE Vitality Edition установлен не только устаревший процессор, но и основная камера с датчиком на 48 Мп, которая дополнена еще двумя 2 Мп сенсорами.

Фронтальный фотомодуль в смартфоне на 16 Мп. Его врезали в 6,6-дюймовый экран с разрешением 2400х1080 пикселей. Сканер отпечатка пальца в аппарате установлен на боковой грани в кнопке питания.

Huawei представила смартфон nova 8 SE Vitality Edition на базе Kirin 710A
Под «капотом» Huawei nova 8 SE Vitality Edition еще находится 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч.

В Китае за новинку придется заплатить 290 долларов. На других рынках Huawei nova 8 SE Vitality Edition скорее всего не появится.

Huawei Huawei nova 8 SE Vitality Edition
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