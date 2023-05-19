Huawei представила новый смарт-телевизор Vision Smart Screen 3

Huawei представила новый телевизор, который компания больше позиционирует как умный экран с искусственным интеллектом.

Новинка выйдет в продажу под названием Vision Smart Screen 3. На рынке пока будет предлагаться два варианта – 65 и 75-дюймов. Первый будет стоить 640 долларов, второй — 855 долларов.

Не зависимо от диагонали используется 4К матрица с частотой обновления 120 Гц. В игровом режиме за счет технологии MEMC частота будет подниматься до 240 Гц.

Телевизоры Vision Smart Screen 3 получили 12 Мп камеру, способную определять объекты и людей. Для этого используется специальный выделенный блок NPU.

Он также отвечает за автоматический автофокус и выравнивание кадра во время видеозвонков.

За изображение на экране отвечает технология Honghu AI HDR, которая следит за сценами и постоянно корректирует динамический диапазон в каждой области дисплея.