Huawei представила новый складной флагман Mate X5 на Kirin 9000s

Согласно источникам, в планах компании выпустить новый складной смартфон Mate X5, который будет оснащен процессором Kirin 9000s собственной разработки. Этот чип уже используется в недавно вышедших моделях Mate 60 и Mate 60 Pro.

Планируется представить новинку в двух вариантах: стандартном и коллекционном. Пользователям будут доступны различные конфигурации памяти, начиная от 12 до 16 ГБ оперативной и от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной памяти.

Кроме того, смартфон будет предлагаться в пяти цветовых вариантах: чёрном, белом, синем, золотом и фиолетовом.

На текущий момент нет точных данных о дате анонса данного устройства. Однако, учитывая, что предыдущая модель, Mate X3, была представлена только в этом году, предполагается, что Mate X5 может появиться в конце 2023 или в начале 2024 года.