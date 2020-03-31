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Huawei представила новый процессор Kirin 820 5G

31.03.2020 08:43

С новым процессором 5G смартфоны Huawei станут дешевле.
Китайская компания в Китае представила новый фирменный процессор Kirin 820 5G. Это восьмиядерная платформа созданная по 7-нм технологии.

В основе чипа лежит одно ядро Cortex-A76 с частотой 2,36 ГГц, тремя Cortex-A76 с частотой 2,22 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55, работающими на частоте 1,84 ГГц.

В качестве графического ускорителя используется Mali-G57 с поддержкой нового игрового режима Kirin Gaming+ 2.0.

Как и все современные процессоры Huawei, платформу Kirin 820 5G наделили отдельным ядром нейропроцессора и блоком Kirin ISP 5.0, который ранее был только у флагманского Kirin 990.

По заявлению разработчиков, Kirin 820 5G на 27% более производительный, чем Kirin 810, причем в графике прирост производительности составляет 38%, а работа искусственного интеллекта выросла на 73%.

Встроенный 5G модем работает с сетями типа SA и NSA.

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