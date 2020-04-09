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Huawei представила новый флагманский телевизор Smart Screen TV X65

09.04.2020 22:28

Huawei представила новую модель телевизора — Smart Screen X65. На новинку уже можно оформить предварительный заказ, а в продажу она поступит 26 апреля.


Huawei Smart Screen X65 относится к флагманской серии. Телевизор оценили в 3500 долларов США.

Панель в смарт-телевизоре выполнена по OLED технологии. Ее разрешение составляет 3840х2160 пикселей, а обновление до 120 Гц.

По заявлению производителя, матрица экрана покрывает 98% охвата цветового пространства NTSC.

Помимо этого, в телевизоре есть поддержка HDR10, а сам экран получил сертификат TÜV Rheinland. В основе телевизора лежит процессор Honghu 898 с графическим ускорителем Mali-G51MP4. Оперативной памяти в модели 6 ГБ, постоянной — 128 ГБ.

Есть поддержка Bluetooth 5.0 LE и Wi-Fi 802.11ac, а еще заявлены разъёмы USB 3.0, Gigabit Ethernet и HDMI 2.0.

В телевизоре установили выдвижную ультраширокоугольную 24 Мп камеру с системой слежения за движением.

Помимо качественного экрана в Smart Screen X65 установлено 14 динамиков суммарной мощностью 75 Вт. Акустическая система способна автоматически подстраиваться под помещение.

 

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