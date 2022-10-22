Huawei представила новые смартфоны Hi Nova 10 и 10 Pro на базе Snapdragon 778G

Hi Nova представила два новых смартфона Hi Nova 10 и 10 Pro. Это оказались практически полные копии Huawei Nova 10.

Huawei продолжает развивать свой новый бренд Hi Nova, который позволяет компании выпускать смартфоны на базе процессоров Snapdragon с поддержкой сетей пятого поколения.

Очередные новинки от молодого бренда в своей основе получили процессор Snapdragon 778G и 6 ГБ оперативной памяти.

Флеш-накопитель в устройствах устанавливают 128 или 256 ГБ. Экран в Hi Nova 10 и 10 Pro выполнен по технологии AMOLED с частотой обновления 120 Гц, но в Nova 10 установлёна 6,7-дюймовая матрица, а старшая версия получила 6,78-дюймовый экран.



Также в смартфонах разные аккумуляторы — 4500 мАч у Nova 10 Pro, против и 4000 мАч в Nova 10. Причем старшую версию можно заряжать блоком питания на 100 Вт, а базовую модель серии 66 Вт зарядкой.

Hi Nova 10 и 10 Pro еще оснащены 50 Мп основной камерой, Wi-Fi 6 и двойной фронтальной камерой, но только в Pro-версии.

Новинку в Китае предлагают по цене от 400 до 510 долларов. Стоит напомнить, что формально Hi Nova принадлежит государственной китайской почте China Post, но все смартфоны нового бренда почти всегда технически являются копиями смартфонов Huawei.