Huawei представила новую технологию передачи данных NearLink

Сегодня компания Huawei анонсировала не только выход HarmonyOS 4.0, но и новую технологию передачи данных под названием NearLink.

Несмотря на то, что технология использует Bluetooth и Wi-Fi для передачи данных, она обещает значительные улучшения по сравнению с традиционными беспроводными вариантами. По заявлению компании, NearLink потребляет на 60% меньше энергии, обладает в 30 раз меньшей задержкой и способна поддерживать в 10 раз больше сетевых подключений.

NearLink — это важное и обширное достижение Huawei, так как они планируют применять технологию в различных сферах, включая носимую электронику, автомобили и промышленные решения. Стоит отметить, что NearLink разработана для передачи данных на небольших расстояниях.