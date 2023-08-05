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Huawei представила новую технологию передачи данных NearLink

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Сегодня компания Huawei анонсировала не только выход HarmonyOS 4.0, но и новую технологию передачи данных под названием NearLink.

Huawei представила новую технологию передачи данных NearLink

Несмотря на то, что технология использует Bluetooth и Wi-Fi для передачи данных, она обещает значительные улучшения по сравнению с традиционными беспроводными вариантами. По заявлению компании, NearLink потребляет на 60% меньше энергии, обладает в 30 раз меньшей задержкой и способна поддерживать в 10 раз больше сетевых подключений.

NearLink — это важное и обширное достижение Huawei, так как они планируют применять технологию в различных сферах, включая носимую электронику, автомобили и промышленные решения. Стоит отметить, что NearLink разработана для передачи данных на небольших расстояниях.

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