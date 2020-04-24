Huawei представила недорогой планшет MatePad со стилусом

Китайская компания провела презентацию своего нового планшета, который создавался с прицелом на студентов и школьников.

Новинка имеет название Huawei MatePad и оснащена стилусом, а по сути это упрощенный и удешевленный вариант планшета MatePad Pro.

В новинке установили процессор Kirin 810, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Такая конфигурация будет предложена по цене 269 долларов, но в продаже будет представлена версия 6/128 ГБ, но ее стоимость составляет уже 311 долларов.

При желании можно выбрать вариант с поддержкой сотовой связи 6/128 ГБ, которую ценили в 353 доллара.

За эти деньги в аппарате будет 10,4-дюймовый IPS-экран, камеры по 8 Мп, а также батарея на 7 250 мАч с поддержкой зарядки на 18 Вт.

Работает планшет под управлением операционной системы Android 10 с EMUI 10.1. Старт продаж новинки в Китае запланирован на 26 апреля.