Huawei представила MatePad Pro с SIM-картой и эксклюзивными опциями за 134 тыс. рублей

Huawei представила планшет MatePad Pro 12.2 Gold Collector’s Edition, который выделяется своим блестящим золотым цветом и некоторыми эксклюзивными функциями. Устройство практически идентично обычной версии, но имеет более четкие края и матовую заднюю панель, а логотип компании светится.

Планшет оснащен дисплеем PaperMatte и доступен только с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. В приложении GoPaint добавлены новые функции, такие как просмотр справки, позиционирование по слоям и выбор волшебной палочки, которые облегчают рисование.

В комплектацию входит не только планшет, но и клавиатура Star Leap в цвете Inkstone Black Gold, а также M-Pencil 3-го поколения. Планшет также поддерживает SIM-карты, что позволяет использовать мобильную связь.

MatePad Pro 12.2 Gold Collector’s Edition имеет размеры 182,53 x 271,25 x 5,5 мм и весит 508 граммов. Дисплей с диагональю 12,2 дюйма поддерживает разрешение 2800 x 1840 пикселей и яркость до 2000 нит. Устройство работает на HarmonyOS 4.2 и оснащено основной 13-мегапиксельной камерой и сверхширокоугольной 8-мегапиксельной камерой.

Планшет имеет аккумулятор емкостью 5050 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт и обратной зарядки на 40 Вт. MatePad Pro 12.2 Gold Collector’s Edition стоит 9899 юаней или 133 800 рублей.