Huawei представила и запустила 85-дюймовый смарт-телевизор с HarmonyOS 4

Huawei недавно выпустила свой новый смарт-телевизор под названием Smart Screen V5 с диагональю 85 дюймов. Этот гигантский телевизор поддерживает управление жестами, что делает его похожим на огромный смартфон. Smart Screen оснащен множеством замечательных функций и работает на операционной системе HarmonyOS 4.

Smart Screen V5 от Huawei оснащен чипом Honghu 900 с 4T NPU, который обеспечивает высокую вычислительную мощность. Телевизор поддерживает разрешение от 1080p до 4K за считанные секунды и обеспечивает улучшение качества изображения. Он также имеет функции шумоподавления и повышения резкости.

Smart Screen V5 идеально подходит для онлайн-трансляций и спортивных событий благодаря своему интеллектуальному алгоритму динамической компенсации изображения.

Этот алгоритм поддерживает компенсацию до 4K 120 кадров в секунду, что обеспечивает плавное и качественное изображение. Технология Honghu Clear Light Control Pro используется для регулировки подсветки, а анализ сцены и распознавание объектов делают изображение трехмерным и прозрачным.

Smart Screen V5 автоматически регулирует яркость в слабом синем освещении и обеспечивает естественные цвета, чтобы защитить глаза зрителей. Он также имеет технологию защиты от бликов и специальное антибликовое покрытие, чтобы уменьшить отражения.

Управление Smart Screen V5 осуществляется с помощью дистанционного управления Huawei Lingxi, которое позволяет использовать экран как гигантский смартфон. Также можно использовать мобильные приложения на этом устройстве.

Цена Huawei Smart Screen V5 85 дюймов в Китае составляет 17 999 юаней (чуть дороже 230 тыс. рублей).