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Huawei представила флагманский смартфон премиум сегмента — Mate 60 RS Ultimate Design

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Huawei представила флагманский смартфон Mate 60 RS Ultimate Design — первый ультрапремиальный продукт под брендом ULTIMATE DESIGN.
Новая модель сохраняет особенности предыдущих Mate RS, но получила уникальный дизайн, которые не встретишь на других устройствах компании.

В Mate 60 RS Ultimate Design задняя камера имеет форму восьмиугольника. Тыльная панель сделана из керамики и металла высокого качества.
Смартфон доступен в черном и красном цветах, меняющих оттенок, в зависимости от освещения. В компании отметили, что производство задней панели занимает 60 дней.

Премиальная новинка от китайского производителя на китайском рынке будет оцениваться: 16/512 ГБ в $1641, версия 16 ГБ/1 ТБ — $1777. Продажи Mate 60 RS Ultimate Design в Китае начнутся в текущем месяце.

Huawei представила флагманский смартфон премиум сегмента - Mate 60 RS Ultimate Design

Huawei Huawei Mate 60 RS Ultimate Design
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