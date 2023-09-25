Huawei представила флагманский смартфон премиум сегмента — Mate 60 RS Ultimate Design

Huawei представила флагманский смартфон Mate 60 RS Ultimate Design — первый ультрапремиальный продукт под брендом ULTIMATE DESIGN.

Новая модель сохраняет особенности предыдущих Mate RS, но получила уникальный дизайн, которые не встретишь на других устройствах компании.

В Mate 60 RS Ultimate Design задняя камера имеет форму восьмиугольника. Тыльная панель сделана из керамики и металла высокого качества.

Смартфон доступен в черном и красном цветах, меняющих оттенок, в зависимости от освещения. В компании отметили, что производство задней панели занимает 60 дней.

Премиальная новинка от китайского производителя на китайском рынке будет оцениваться: 16/512 ГБ в $1641, версия 16 ГБ/1 ТБ — $1777. Продажи Mate 60 RS Ultimate Design в Китае начнутся в текущем месяце.