Huawei для российского рынка представила два новых монитора – игровой Huawei MateView GT и профессиональный MateView.

Huawei MateView является флагманским монитором компании, который уже успел получить престижную награду Red Dot Design Award и много положительных отзывов от блогеров.

Экран Huawei MateView заключен в тонкий алюминиевый корпус толщиной всего 9 мм. Диагональ IPS панели составляет 28,2 дюйма, а разрешение 3840х2560 точек. Стоит отметить, что монитор получил соотношение сторон 3:4.

Производитель заявляет, что все экраны MateView на заводе получают калибровку, что гарантирует максимально точную цветопередачу.

Экран поддерживает VESA DisplayHDR 400 и режимы снижения синего цвета и мерцания.

Подставка монитора позволяет менять наклон и высоту экрана, также в ней находятся два микрофона с активным режимом шумоподавления.

В подставке еще есть два динамика и разъёмы для подключения мыши и клавиатуры. MateView также получил поддержку беспроводного соединения для дублирования экрана смартфона или планшета.



Игровой Huawei MateView GT уже оснащен изогнутым 34-дюймовым экраном с разрешением 3440х1440 пикселей. Частота работы дисплея составляет 165 Гц, а максимальная яркость 350 кд/м. Радиус кривизны экрана монитора составляет 1500R.

Панель оснастили различными игровыми режимами и достаточно мощной акустической системой, размещенной в подставке.

Huawei MateView GT к компьютеру можно подключить через DisplayPort 1.4 или HDMI 2.0. Еще есть порт USB Type-C для зарядки гаджетов и полнофункциональный порт USB Type-C.

В России Huawei MateView можно будет купить по рекомендованной розничной цене 59 999 рублей, а Huawei MateView GT — за 45 999 рублей.