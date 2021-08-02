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Huawei представила детские смарт-часы Children’s Watch 4 Pro по цене $150

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Huawei в конце августа на домашнем рынке начнет продажи новых смарт-часов, разработанных специально для детей.

Children’s Watch 4 Pro были созданы для детей младших классов. Часы получили защищенный от воды и пыли корпус и камеру для организации видеосвязи.

В них есть поддержка LTE и специальное средство точного позиционирования, чтобы родители всегда знали, где находится их ребенок.

В часах есть AMOLED экран диагональю 1,41-дюйма с разрешением 320х360 пикселей, 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ постоянной и аккумулятор на 800 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Children’s Watch 4 Pro в Китае будет предлагать за 150 долларов в розовом или голубом цвете.

Huawei представила детские смарт-часы Children’s Watch 4 Pro по цене $150

Huawei Huawei Children’s Watch 4 Pro
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