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Huawei представила 75-дюймовый телевизор Smart Screen V75 Super с HarmonyOS 2.0

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Huawei сегодня на большой презентации показала свой новый телевизор под управлением HarmonyOS 2.0.
Новинка под названием Smart Screen V75 Super получила 75-дюймовую панель с Mini-LED. За дисплеем производитель установил 46 080 мини-светодиодов, разделённых на 2880 зон.

Заявленная пиковая яркость нового телевизора составляет 3000 кд/м2, охват пространства цветового пространства DCI-P3 составляет 97%.

Помимо большого экрана и мини-светодиодов телевизор получил 20-компонентную акустику Devialet суммарной мощностью 75 Вт и веб-камеру.

В Китае Smart Screen V75 Super поступит в продажу 12 августа по цене 3870 долларов.

Huawei представила 75-дюймовый телевизор Smart Screen V75 Super с HarmonyOS 2.0

Huawei Huawei Smart Screen V75 Super
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