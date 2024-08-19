Huawei представил в КНР 98-дюймовый телевизор за 460 тыс. рублей

Компания Huawei анонсировала выпуск своего нового телевизора Smart TV V5, который впечатляет огромным 98-дюймовым экраном.

Этот телевизор является отличным выбором для любителей качественного изображения и звука, предлагая передовые технологии и функции для комфортного просмотра.

Телевизор оснащён 98-дюймовой матрицей Super mini-LED с разрешением 4K. Он охватывает 95% цветового пространства DCI-P3, что обеспечивает высокую точность цветопередачи.

Частота обновления составляет 120 Гц, максимальная яркость достигает 750 нит, а пиковая — 2000 нит, что гарантирует отличную видимость даже в ярко освещённых помещениях. Телевизор получил следующие габариты: 2176,2 x 1256 x 65 мм, вес 63 кг без подставки.

Smart TV V5 работает на мощном процессоре HUAWEI Honghu Swan 900, который включает восемь ядер Cortex-A73. Устройство оснащено 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Встроенная аудиосистема телевизора включает несколько динамиков, обеспечивающих качественное звучание.

На задней панели находятся порты HDMI (включая версии 2.0 и 2.1), USB и Ethernet, что обеспечивает гибкость в подключении различных устройств.

Телевизор работает на операционной системе HarmonyOS 4, которая предлагает множество полезных функций и улучшает пользовательский опыт.

Цена нового HUAWEI Smart TV V5 в Китае составляет 5168 долларов или 460 000 рублей.