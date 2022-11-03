Huawei представил раскладной смартфон Pocket S с процессором Snapdragon 778G

Huawei на домашнем рынке показала новый раскладной смартфон Pocket S. Как сообщали ранее инсайдеры, это оказалась упрощенная версия P50 Pocket.

Новинка оснащена 6,9-дюймовым OLED экраном с разрешением 2790х1188 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 778G с поддержкой сетей четвертого поколения. Чип дополнен 8 ГБ оперативной памяти и минимум 128 ГБ встроенной.

Будут предлагаться версии и с 512 ГБ флеш-памяти. Сам смартфон больше ориентирован на женскую аудиторию, на что указывает интерфейс и цветовая палитра.



Внешний экран в новинке очень маленький и круглый, его диагональ всего 1 дюйм с разрешением 340х340 пикселей.

Рядом с дисплеем находится и блок основной камеры с датчиками 40 и 13 Мп, причем на основную камеру можно делать селфи, в чем поможет наружный дисплей.

На презентации было сказано, что гибкий экран и новая конструкция петли позволяет выдержать 400 000 тысяч циклов складывания-раскладывания.



Смартфон получил аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт, причем комплектный блок питания очень маленький и в нем два порта — USB-C и USB-A.

На боковой грани расположили сканер отпечатка пальца.

В Китае новика будет стоит от 820 до 1030 долларов, смартфон станет доступен для покупки с 10 ноября.