Главная » Новости

Huawei представил раскладной смартфон Pocket S с процессором Snapdragon 778G

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Huawei на домашнем рынке показала новый раскладной смартфон Pocket S. Как сообщали ранее инсайдеры, это оказалась упрощенная версия P50 Pocket.

Новинка оснащена 6,9-дюймовым OLED экраном с разрешением 2790х1188 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 778G с поддержкой сетей четвертого поколения. Чип дополнен 8 ГБ оперативной памяти и минимум 128 ГБ встроенной.

Будут предлагаться версии и с 512 ГБ флеш-памяти. Сам смартфон больше ориентирован на женскую аудиторию, на что указывает интерфейс и цветовая палитра.

Huawei представил раскладной смартфон Pocket S с процессором Snapdragon 778G
Внешний экран в новинке очень маленький и круглый, его диагональ всего 1 дюйм с разрешением 340х340 пикселей.

Рядом с дисплеем находится и блок основной камеры с датчиками 40 и 13 Мп, причем на основную камеру можно делать селфи, в чем поможет наружный дисплей.

На презентации было сказано, что гибкий экран и новая конструкция петли позволяет выдержать 400 000 тысяч циклов складывания-раскладывания.

Huawei представил раскладной смартфон Pocket S с процессором Snapdragon 778G
Смартфон получил аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт, причем комплектный блок питания очень маленький и в нем два порта — USB-C и USB-A.

На боковой грани расположили сканер отпечатка пальца.
В Китае новика будет стоит от 820 до 1030 долларов, смартфон станет доступен для покупки с 10 ноября.

Huawei Huawei Pocket S
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.