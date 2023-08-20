Huawei представил новый ноутбук MateBook 14 2023 с 32 ГБ ОЗУ

Новая версия ноутбука MateBook 14 2023 была представлена компанией Huawei на китайском рынке. Одним из главных отличий этой модели является наличие 32 ГБ оперативной памяти. Лэптоп также обладает рядом других характеристик, делающих его привлекательным вариантом для пользователей.

Устройство оснащено 14-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 3:2 и разрешением 2,5К, что обещает высококачественное визуальное воспроизведение. Внутри ноутбука установлен 12-ядерный 16-поточный процессор Intel Core i5-1340P с максимальной тактовой частотой 4,6 ГГц, что обеспечивает отличную производительность.

Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель объемом 1 ТБ, обеспечивая достаточно места для файлов и приложений. Металлический корпус ноутбука придает ему стильный и прочный вид, весом всего 1,49 кг и толщиной 15,9 мм, что делает его компактным и удобным в использовании в различных условиях.

Для эффективного охлаждения системы в ноутбуке установлена система с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками. Важным аспектом является наличие двух портов USB-A, одного разъема USB-C и интерфейса HDMI, что обеспечивает гибкость в подключении различных устройств.

Стоимость данной модели ноутбука составляет 840 долларов, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто ищет сочетание высокой производительности и функциональности по адекватной цене.